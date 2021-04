Andreas Herzog beim Sky Podcast DAB | Der Audiobeweis über David Alaba: „Wenn ein Spieler Woche für Woche Innenverteidiger oder Außenverteidiger spielt und dann spielt man im offensiven Mittelfeld, ist es schwer, seine Leistung zu bringen“

Herzog über das ÖFB-Team: „Man hat gesehen, dass die meisten Spieler noch nicht so weit sind“

Alfred Tatar angesprochen auf ÖFB-Teamchef Franco Foda: „Jetzt kurz vor der ,Euro´ einen Teamchef zu wechseln, wäre ein lächerlicher Akt“

Tatar über über ,kreative Köpfe´ im ÖFB-Team: „Alaba ist einmal kein kreativer Kopf. Im Gegenteil – ich finde, dass er unser Offensivspiel einfach hemmt“

Herzog über ein mögliches WAC-Engagement: „Ich will nichts ausschließen, aber ich denke, dass sie sich anders orientieren werden“

Der Podcast DAB | Der Audiobeweis ist ab sofort frei empfangbar auf skysportaustria.at sowie auf den gängigen Plattformen Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, FYEO und Deezer abrufbar

Zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis waren Andreas Herzog, Österreichischer Rekordnationalteamspieler und Sky Experte sowie Sky Experte Alfred Tatar.

Alle Stimmen zu „DAB | Der Audiobeweis“

Andreas Herzog (Sky Experte):

…über die deutliche Niederlage der Österreichischen Nationalmannschaft im gestrigen WM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark: „Da haben die Dänen ihre unglaubliche Effizienz gezeigt. Sie sind jetzt nicht eine Mannschaft, die über 90 Minuten hinweg einen hochattraktiven Fußball, mit viel Risiko spielt, aber man hat gestern gesehen, warum sie die Nummer 12 in der Weltrangliste sind, warum sie so wenige Gegentore bekommen und dass sie in der Offensive, wenn sie Möglichkeiten haben, eiskalt zuschlagen. Das ist ein richtiges Qualitätsmerkmal.“

…angesprochen auf die „Ausrede“, dass Spieler wie Hinteregger, Laimer, Arnautovic und Kapitän Baumgartlinger verletzungsbedingt gefehlt haben und auf die Frage, ob dann die Breite im Kader nicht gegeben ist: „Ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft mit einer Qualität haben, die wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gehabt haben. Als Trainer willst du gegen einen Gegner, wo es um den Gruppensieg geht, die absolute Topformation am Spielfeld haben – das war leider aus diversen Gründen nicht möglich. Trotzdem haben in den letzten Spielen schon andere, jüngere Spieler aufgezeigt, dass sie mit ihrem Spielstil der Nationalmannschaft sehr guttun.“

…über die Qualität der Nationalmannschaft: „Die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, aber zu einer absoluten Topmannschaft fehlt eben die Reaktion, wie gestern in der zweiten Halbzeit. Das man sagt: ,Okay, wir haben jetzt ein Gegentor bekommen. Jetzt müssen wir uns einmal fangen und dann müssen wir schauen, dass wir das Spiel wieder kontrollieren und dann noch vielleicht den Ausgleich erzielen können´. Da hat man gesehen, dass die meisten Spieler noch nicht so weit sind.“

…über David Alaba und das Thema, auf welcher Position er spielen sollte: „Es ist für einen Teamchef immer schwer, wenn dein Leader und bester Spieler in der Nationalmannschaft, im Verein auf einer anderen Position spielt. Wenn es nicht gut geht, bist du Kritik ausgesetzt. Ich bin der Meinung, wenn ein Spieler Woche für Woche Innenverteidiger oder Außenverteidiger spielt und dann spielt man im offensiven Mittelfeld, wo du von allen Seiten Druck bekommst, ist es für denjenigen Spieler dann schwer, seine Leistung zu bringen. Das muss man als Trainer abwiegen, ob es hilft oder nicht. Gestern ist es leider nicht aufgegangen.“

…angesprochen auf die bevorstehende Meistergruppe in der Österreichischen Bundesliga: „Wenn die Salzburger wieder die ersten zwei, drei Spiele gewinnen, dann wird es sich schön langsam entschieden haben. Aber man hat auch im Grunddurchgang gesehen, dass die Salzburger Phasen oder Spiele gehabt haben, wo sie nicht so gut drauf waren. Wenn das die entscheidenden Schnittpartien gegen den LASK oder Rapid sind, dann könnten die vielleicht noch einmal drankommen. Auf der anderen Seite haben wir nicht gesehen, dass Rapid oder der LASK so gefestigt sind, dass sie einen Durchmarsch machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wieder Salzburg Meister wird, ist schon relativ hoch.“

…über ein mögliches WAC-Engagement: „Ich will nichts ausschließen. Ich habe vor zwei, drei Jahren einmal ein Gespräch mit dem WAC gehabt, da habe ich abgesagt. Ich denke, dass sie sich da jetzt auch anders orientieren werden.“

…angesprochen auf die Qualifikationsgruppe und auf den Abstiegskampf: „Wenn die Hartberger oder Austria die ersten zwei Spiele gewinnen, dann spielen sie um den siebenten Platz mit. Aber stell dir vor, du holst aus den ersten drei, vier Runden nur einen Punkt, dann kann alles noch einmal eng werden. (…) Für mich war der beste Schachzug von Altach, dass sie den Damir Canadi wieder zurückgeholt haben. Er hat es schon eindrucksvoll bewiesen, dass er der Mannschaft eine gewisse Stabilität gibt. Daher denke ich, dass die Altacher nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Bei Admira und Ried – wer da die Nerven besser im Griff hat und weniger Fehler macht, der wird es schaffen.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…angesprochen auf das gestrige Offensivspiel der Österreichischen Nationalmannschaft gegen Dänemark: „Ich hatte den Eindruck, dass die Spieler gar nicht wissen, was ein Rückraum der Verteidigung ist. Keiner ist dort reingesprintet.“

…über „kreative Köpfe“ im ÖFB-Team: „Alaba? Da weiß ich überhaupt nicht, warum Alaba wieder da vorne in diesem Bereich agiert, wo er gestern agiert hat. Aus dem Fehler von Koller, wo er einmal Mittelstürmer spielen durfte, wurde nichts gelernt. Alaba ist einmal kein kreativer Kopf. Im Gegenteil – ich finde, dass er unser Offensivspiel in dieser vorderen Zone einfach hemmt. Arnautovic wäre ein kreativer Kopf. Sabitzer funktioniert eigentlich nur in Leipzig. Im Nationalteam habe ich schon länger nicht gesehen, dass er dem Spiel mit Kreativität den Stempel aufdrückt. Aber heute ist der Fußball anders. Deshalb – wir haben keine kreativen Köpfe mehr, die einmal Dinge machen, die außerhalb des Erwartbaren sind.“

…auf die Frage, was die beste Position für David Alaba im Nationalteam wäre: „Wenn du eine Umfrage machst, dann wirst du zu 99,9% die Antwort bekommen: Innenverteidiger/linker Verteidiger. Warum er dann nicht auf dieser Position agiert, ist eine andere Frage. Das entscheidet der Teamchef. Jeder Trainer hat seine eigene Art zu kochen – in diesem Fall sind es halt keine Hauben, die man dafür bekommt.“

…über ÖFB-Teamchef Franco Foda: „Franco Foda hat heute schon in einer Pressekonferenz gesagt, dass er einige Dinge überdenken muss. Aus meiner Sicht hat er eingesehen, dass vielleicht gewisse Positionen nicht in dieser Art und Weise besetzt werden sollten. Aber vielleicht ist noch wichtiger, dass man die Art und Weise, wie man selbst Fußball spielen will, überdenkt. Da gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten, die man verändern könnte. Jetzt kurz vor der ,Euro´ einen Teamchef zu wechseln, wäre ein lächerlicher Akt. Aber ob er Konsequenzen aus dem gestrigen 0:4 zieht und Spieler dorthin stellt, wo sie eigentlich hinpassen und der Mannschaft ein Konzept verpasst, das sie auch spielen kann – das ist eigentlich die Hauptaufgabe für die kommende Europameisterschaft. Dann wird man sehen, wie man dort abschneiden wird.“

…angesprochen auf unterschiedliche Spielideen einzelner Spieler und über ein fehlendes klares Konzept im ÖFB-Team: „Ich möchte ein klares Konzept haben, damit auch alle wissen, was zu tun ist.“

…über den Kampf der Austria und Hartberg um die Play-Off-Plätze: „Von allen in der Qualifikationsgruppe habe ich den Eindruck, dass Hartberg am stabilsten dasteht. Die werden sicher im Bereich um Platz 7 und Platz 8 dabei sein. Um Hartberg mache ich mir keine Sorgen. Für die Austria wird es ein harter, harter Kampf werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich nach vorne orientieren wird. Ich habe eher das Gefühl, dass die Austria nach unten zu stellen sein wird.“

DAB | Der Audiobeweis ist der Fußball- und Sport-Podcast von Sky Sport Austria. Hier diskutiert Kommentator Otto Rosenauer mit Moderator Martin Konrad, Sky Experten und Gästen über die Tipico Bundesliga, das ÖFB-Team, Österreichs Legionäre und internationalen Fußball, wie die Deutsche Bundesliga, die Premier League, die UEFA Europa League sowie die UEFA Champions League.