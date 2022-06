Andreas Herzog feiert Comeback als Sky-Experte

Sky präsentiert für die Saison 2022/23 eine echte Top-Verstärkung für sein Sky Sport Austria Expertenteam: Österreichs Rekordnationalspieler Andreas Herzog wird ab der neuen Saison wieder regelmäßig die Spiele der ADMIRAL Bundesliga sowie der UEFA Champions League analysieren.

Der Wiener startete seine großartige Karriere im Nachwuchs der Admira und zeigte erstmals beim SK Rapid im Profibereich auf. In der Deutschen Bundesliga lief der begnadete Spielmacher für den SV Werder Bremen und dem FC Bayern München auf. Nach einem einjährigen Abenteuer in der MLS bei LA Galaxy beendete Herzog 2004 seine aktive Laufbahn. In seiner erfolgreichen Karriere holte Andreas Herzog den UEFA Cup, feierte einmal die deutsche sowie zweimal die österreichische Meisterschaft und wurde zweimal DFB-Pokal-Sieger. Der rot-weiß-rote Rekordnationalspieler nahm zudem an zwei WM-Endrunden teil und absolvierte insgesamt 103 Spiele für das österreichische Nationalteam, wobei er 26 Treffer erzielte. Als Trainer übernahm Herzog 2018 die israelische Nationalmannschaft und betreute in der abgelaufenen Saison den FC Flyeralarm Admira.

Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich: „Andreas Herzog ist ein großartiger Experte und dazu ein absolutes Aushängeschild des österreichischen Fußballs. Um so mehr freut es mich, dass er ab der neuen Saison wieder das Sky Expertenteam verstärkt. Mit seinen pointierten Analysen, aber auch mit seinem sympathischen Schmäh wird der Fan-Liebling die Sky Seher:innen bei den Übertragungen zur ADMIRAL Bundesliga sowie der UEFA Champions League bestens unterhalten.“