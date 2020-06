Andreas Leitner: “Sie haben noch kein Entscheidungspiel von der Admira gesehen, dass verloren worden ist”

Torhüter Andreas Leitner gibt sich nach der enttäuschenden 0:3-Heimniederlage gegen SKN St. Pölten kämpferisch.

Der Tormann der Admira sah ein schlechtes Spiel mit einem schlechten Ausgang, das nicht so hätte ausgehen dürfen. Nun kommt es eben am letzten Spieltag zum Showdown in Tirol. Man hat es aber selber in der Hand. “Ich glaube, Sie sind auch schon ein bisschen länger dabei, haben schon das eine oder andere Entscheidungsspiel von der Admira erlebt und ich glaube, sie haben noch keines erlebt, dass verloren worden ist.”