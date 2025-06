Ange-Nachfolger: Tottenham will Brentford-Manager Frank

Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur bemüht sich wenige Tage nach der Entlassung von Teammanager Ange Postecoglou um die Verpflichtung des dänischen Trainers Thomas Frank. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Der 51-Jährige soll vom Premier-League-Konkurrenten FC Brentford zum Londoner Stadtrivalen kommen.

Tottenham verhandelt mit Brentford um die Ablöse, angeblich hat Frank eine Ausstiegsklausel über zehn Millionen Pfund (ca. 11,8 Millionen Euro) im Vertrag.

Tottenham hatte sich am Freitag und damit 16 Tage nach dem Triumph in der Europa League von Postecoglou getrennt. Der 59-Jährige hatte den Klub im Finale gegen Manchester United (1:0) zum ersten Titel seit 17 Jahren gecoacht. In der Liga belegten die Spurs mit Ex-Nationalspieler Timo Werner jedoch einen enttäuschenden 17. Platz.

Frank hatte Brentford in die Premier League geführt, seit 2016 ist er beim Verein aus dem Londoner Westen angestellt. In den vergangenen Jahren etablierte er Brentford im Mittelfeld der Liga.

