Angebot aus Katar für Übernahme von Manchester United

Für den englischen Traditionsverein Manchester United, bei dem ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer leihweise bis Sommer spielt, gibt es ein Kaufangebot aus Katar.

Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani bestätigte am Freitagabend in einer Pressemitteilung, „dass er ein Angebot für 100 Prozent des Manchester United Football Club abgegeben hat“. Die US-amerikanischen ManUnited-Besitzer, die Familie Glazer, hatten im Vorjahr bekannt gegeben, dass sie offen für Angebote seien.

Auch Geschäftsmann Ratcliffe interessiert

Der in England ausgebildete Bankchef Al Thani will den Kauf laut Mitteilung über seine Nine Two Foundation abwickeln. „Das Angebot sieht vor, den Verein sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon zu seinem früheren Ruhm zurückzuführen“, hieß es weiter. Es ist das zweite Angebot für Manchester United, das öffentlich gemacht wurde, nachdem bereits der britische Geschäftsmann Jim Ratcliffe sein Interesse bekundet hatte.

Aus Katar, im Vorjahr Gastgeber der WM, fließt viel Geld in den Fußball. Am offensichtlichsten ist das bei Paris Saint-Germain. Der Fonds Qatar Sports Investments (QSI) war 2011 bei dem französischen Club eingestiegen.