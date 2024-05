Angeschlagener Harry Kane unterzieht sich Spezialbehandlung

Harry Kane vom FC Bayern hat sich beim CL-Aus in Madrid eine Rückenverletzung zugezogen. Seitdem fehlt er den Münchnern. Seine EM-Teilnahme ist nach Sky Informationen allerdings nicht in Gefahr.

Der englische Nationalstürmer hat München bereits verlassen, um sich aufgrund seiner Rückenprobleme einer Spezialbehandlung zu unterziehen. Kane will pünktlich zum EM-Start zu 100 Prozent fit sein. Die Engländer starten am 16. Juni in Gelsenkirchen gegen Serbien ins Turnier. Bis dahin soll der Kapitän wieder bereit sein.

Wie viele Tore erzielt er beim Turnier in Deutschland?

Kane erzielte in 89 Länderspielen 62 Tore für die Three Lions, bereitete zudem 19 weitere vor. Wie viele kommen bei der UEFA EURO 2024™ dazu?

(Sky Sport DE)/Bild: Imago