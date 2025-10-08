Angeschlagener Kane verpasst England-Duell gegen Wales

Teamchef Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen im Testspiel gegen Wales auf Kapitän Harry Kane verzichten. Dies bestätigte Tuchel am Mittwoch.

„Er hat in seinem letzten Spiel mit Bayern München einen Tritt abbekommen, und es wäre zu riskant, dass er einen weiteren Tritt bekommt und dann wieder Schmerzen hat“, sagte Tuchel bei der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der Stürmerstar des deutschen Rekordmeisters hatte zuvor am Mittwoch nicht am Abschlusstraining teilnehmen können und lediglich eine individuelle Einheit im Indoor-Bereich der Three Lions absolviert.

Das Duell mit Wales findet am Donnerstagabend (20.45 Uhr) im ausverkauften Wembley-Stadion statt. Anschließend richtet sich der Fokus auf das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (20.45 Uhr) in Lettland, für das Kane rechtzeitig fit werden soll. England führt die Gruppe K mit sieben Punkten Vorsprung auf Albanien an und hat alle fünf bisherigen Qualifikationsspiele gewonnen.

Kane gab nach Frankfurt-Match noch Entwarnung

Beim 3:0 der Münchner bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag hatte Kane einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen, im Anschluss jedoch betont, ihm gehe es gut. Gemeinsam mit dem Leverkusener Verteidiger Jarell Quansah war er am Mittwoch außen vor, während die restlichen 22 Spieler regulär im St. George’s Park trainierten.

Als Ersatz für den Rekordtorschützen der Three Lions (74 Treffer) stehen unter anderem Ollie Watkins, Marcus Rashford, Jarrod Bowen und Anthony Gordon bereit.

HIGHLIGHTS | FC Pafos – FC Bayern München | 2. Spieltag

(SID).

Beitragsbild: Imago.