Angstgegner? Deshalb muss United vor Sevilla zittern

Manchester United muss im Viertelfinale der UEFA Europa League die Hürde FC Sevilla nehmen. Am Donnerstagabend kommt es zum Hinspiel in Old Trafford (ab 20:50 live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Die „Red Devils“ gehen zwar als klare Favoriten in das Duell – doch die Vergangenheit zeigt, dass United großen Respekt vor den Spaniern haben sollte.

Denn die „Red Devils“ sind im Europacup noch ohne vollen Erfolg gegen Sevilla. Bereits zweimal lautete eine Europacup-KO-Paarung Manchester United gegen Sevilla. Bisher jubelten am Ende immer die Andalusier.

Sevilla eliminiert United im CL-Achtelfinale

Das erste Aufeinandertreffen gab es in der Saison 2017/18 im Achtelfinale der UEFA Champions League. Einen später Doppelschlag von Wissam Ben Yedder konnte United nicht mehr drehen, Romelu Lukaku gelang nur noch der Anschlusstreffer. Damals galt noch die Auswärtstorregel, die Sevilla bereits vor dem Rückspiel in Spanien einen großen Vorteil einbrachte. Dieses endete jedoch ohnehin mit 0:0, die Andalusier stiegen in die nächste Runde auf.

VIDEO-Highlights: Sevilla gewinnt im Old Trafford

Chance auf Revanche bleibt ungenützt

In der Saison 2019/20 gab es im Halbfinale der UEFA Europa League die Gelegenheit zur Revanche. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde nur ein Spiel auf neutralem Boden und ohne Zuschauer ausgetragen, anstatt der üblichen Hin- und Rückspiele in den jeweiligen Heimstadien. Das Finalturnier der Europa League fand in Deutschland statt, das Spiel zwischen Sevilla und United in Köln.

Die Revanche gelang für United allerdings nicht. Auch die Partie in Köln ging mit 1:2 verloren, und das trotz einer frühen Führung durch Bruno Fernandes. Der Portugiese verwertete einen Foulelfmeter nach neun Minuten. Dann gelang den Spaniern aber die Wende: Noch vor der Pause erzielte Sevilla durch Suso den Ausgleich, in der Schlussphase traf Luuk de Jong zum Sieg. Und wieder warf der vermeintliche Underdog den Giganten Manchester United aus dem Europacup.

VIDEO-Highlights: Sevilla eliminiert United bei EL-Finalturnier

Favorit United muss auf Rashford verzichten

Die Vorzeichen haben sich in diesem Jahr aber geändert. Denn Manchester United hat sich unter Erik ten Hag deutlich stabilisiert und gilt als Titelfavorit in der diesjährigen UEFA Europa League. Der FC Sevilla hingegen steckt in einer Krise. Erst vor etwa drei Wochen trennten sich die Spanier von Trainer Jorge Sampaoli und ersetzten ihn durch Jose Luis Mendilibar. Svilla steht aktuell auf Rang 13 in der spanischen La Liga und liegt bereits 13 Punkte hinter einem internationalen Startplatz. United hingegen steht in der Premier League aktuell auf einem Champions-League Platz und darf für nächste Saison wohl wieder mit einem europäischen Startplatz planen.

Der einzige Wehrmutstropfen für die „Red Devils“: Shootingstar Marcus Rashford wird beide Viertelfinal-Duelle aufgrund einer Verletzung verpassen. Der 25-Jährige wurde beim 2:0-Sieg von United bei Everton (VIDEO-Highlights) angeschlagen ausgewechselt und laboriert an einer Muskelverletzung.

