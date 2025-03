„Angstgegner Leverkusen“: Versaut Alonso München auch den „Titel dahoam“?

1:2, 2:2, 0:3, 1:1, 0:1, 0:0 – keines der letzten sechs Spiele gegen Alonso hat Bayern gewonnen, der Trainer von Bayer Leverkusen hat aus Vizekusen eine Art Angstgegner der Bayern gemacht. Und jetzt will der Spanier seinem Ex-Klub wie schon im Achtelfinale des DFB-Pokals den nächsten Titel versauen.

„Wir sind in einem guten Moment und werden es versuchen“, sagte Alonso mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Doch Bayern sei immer noch Bayern. „Wir sind nicht dumm, zu denken, dass wir der Favorit sind“, sagte der 43 Jahre alte Meistermacher: „Wir wissen, dass wir gegen den FC Bayern spielen, sie haben die Champions League fünfmal gewonnen. Wir müssen großen Respekt haben, es sind zwei Spiele, aber wir bleiben cool.“

Und natürlich wird Trainerfuchs Alonso, dem Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes „eine Weltkarriere“ prophezeit, sein Team wieder einmal bestens vorbereitet auf den Platz schicken. Während seine Spieler um Edeltechniker Florian Wirtz am Sonntag einen freien Tag genossen, tüftelte der Stratege Alonso an der Taktik-Zauberformel für den Showdown in der Königsklasse. Das überzeugende 4:1 bei Eintracht Frankfurt dürfte zudem noch einmal neues Selbstbewusstsein gegeben haben.

Jüngsten Erfolge gegen Bayern „egal“

„Wir wollen wieder zeigen, dass wir gegen den FC Bayern kämpfen können“, sagte Alonso, der es zuletzt irgendwie geschafft hat, Bayerns Künstler um Jamal Musiala einzubremsen – in den letzten vier Duellen mit Bayer gelang München nur ein Törchen.

Doch natürlich weiß Alonso auch, dass die jüngsten Erfolge gegen seinen Ex-Klub alles andere als selbstverständlich sind. „Die letzten sechs Spiele sind egal. Wir wissen: Sie sind in der Tabelle Erster, das Finale ist in München“, sagte Alonso, der den Bayern im Vorjahr abgesagt hatte. Stattdessen kam als neuer Trainer Vincent Kompany, dem er die Meisterschale angesichts von acht Punkten Rückstand zwar ziemlich sicher nicht mehr entreißen kann.

Doch der Traum der Münchner vom „Titel dahoam“ am 31. Mai im eigenen Wohnzimmer könnte in der Königsklasse schon im Achtelfinale platzen. Ausgerechnet gegen Alonso.

(SID) / Bild: IMAGO