„Ankick“-Duell: Ex-LASK-Goalie Schlager gegen Nachfolger Lawal

Am Samstag kommt es in der ADMIRAL Bundesliag zum Topspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Zugleich ist es auch das erste Duell von Salzburgs Alexander Schlager gegen seinen Ex-Verein LASK, dessen zwischen den Stangen nun Tobias Lawal eingenommen hat. Beide Keeper sind auch bei Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager zuverlässige Punktelieferanten wie unser Vergleich zeigt.

Im direkten Duell hat LASK-Torhüter Lawal nach zehn gespielten Runden mit 2.634 Punkten einen leichten Vorsprung auf Salzburg-Goalie Schlager, der momentan bei 2.314 Punkten hält. Allerdings hat der ÖFB-Einsertormann auch nur neun von zehn möglichen Spielen absolviert. Im Torhüter-Ranking des Sky Player Index belegt Lawal den dritten Gesamtrang, während Schlager an Position sechs geführt wird.

Sowohl der LASK als auch Salzburg glänzen bisher in dieser Saison mit einer starken Defensive. Beide Teams haben nach zehn Runden erst sieben Gegentreffer erhalten. Schlager hielt seinen Kasten in neun Spielen fünf Mal sauber und auch Lawal blieb in fünf Partien ohne Gegentreffer.

Du willst Teil der „Ankick“-Community werden und deine Fußballmanager-Fähigkeiten unter Beweis stellen? – JETZT ANMELDEN!

In vielen Kategorien auf einem Niveau

Bei Blick auf die sieben verschiedenen Ankick-Kategorien im Sky Player Index (Basis, Offense, Teamplay, Defense, Fairplay, Duels und Goalkeeping) zeigt sich, dass zwischen beiden Goalies in den meisten Kategorien kaum Unterschiede bestehen.

Die größte Differenz ergibt sich in den Kategorien „Defense“ und „Goalkeeping“. Bei „Defense“ hält Lawal bei 102 Punkten, während Schlager 202 Zähler auf dem Konto hat. Die 100 Punkte Unterschied ergeben sich aus Lawals schwerem Fehler gegen den WAC, der ihm einen Abzug von 100 Punkten einbrachte. Rechnet man diesen Patzer raus, stehen beide Goalies bei der exakt gleichen Punkteanzahl.

Video: Lawal patzt gegen den den WAC

Lawal sammelte deutlich mehr „Goalkeeping“-Punkte

Am deutlichsten ist der Unterschied in der für Torhüter wichtigsten Kategorie „Goalkeeping“: Dort hat Lawal bislang 1.705 Punkte gesammelt, Schlager (mit einer Partie weniger) hingegen „nur“ 1.328.

Lawal konnte sich in dieser Saison deutlich öfter auszeichnen und verbuchte bereits 15 Torwartparaden bei einer Quote von 80 Prozent abgewehrter Bälle. Schlager hat dort erst sechs Torwartparaden stehen und pariert 73 Prozent der Schüsse, die auf sein Tor kommen. Bei den gehaltenen Bällen hat Lawal zusammengerechnet 520 Punkte mehr „erspielt“ als Schlager und setzt sich diesem Bereich des Tormannspiels deutlich ab.

Lawal mit mehr angekommenen Abstößen – trotz schwächerer Quote

Weiters kann Lawal auch bei der Anzahl der angekommenen Abstöße punkten. 270 Zähler holt der LASK-Tormann bislang allein durch angekommene Abstöße in dieser Saison. Schlager kommt hier auf 170 Punkte und das, obwohl 74 Prozent seiner Abstöße den eigenen Mann finden.

Lawal kann hier eine etwas geringere Abstoßgenauigkeit von 67 Prozent vorweisen – allein durch die Quantität seiner Abstöße nimmt Lawal seinem Kontrahenten auch hier einige Punkte ab.

Schlager vs. Lawal: Alle Kategorien im Überblick

Spieler vergleichen {{ period.name }} {{ matchDay.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm Alle Filter #{{player1.rank}} - #{{player2.rank}} - Index Filtern: {{ period.name }} {{ matchDay.name }} {{ month.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm

Bild: GEPA