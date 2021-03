Anlehnung an die 80er: Neues ManUnited-Trikot geleakt

via

via Sky Sport Austria

Nach und nach tauchen Bilder von den Trikots der europäischen Topteams für die Saison 2021/22 auf. Nun ist im Netz ein erster Entwurf des Kits von Manchester United aufgetaucht. Dabei überrascht vor allem die Position des Wappens.

Wie das Online-Portal Footy Headlines berichtet, ist das neue Heimtrikot der Red Devils wie gewohnt in Rot gehalten. Das Vereinswappen rückt dagegen nach innen. Die Trikots sollen damit an die traditionellen Designs aus den 1984 bis 1986er Jahren erinnern.

Der Kragen wird in der kommenden Saison in weiß erstrahlen. Dazu runden einfache weiße Manschetten den klassischen Look ab. Zur kommenden Saison wird Manchester United mit einem neuen Sponsor aus Deutschland – dem Softwareunternehmer TeamViewer – auflaufen. Wie genau dieser auf dem Jersey positioniert wird, steht noch nicht fest.

Das neue Kit ist im traditionellen Rot der Red Devils gestaltet. Der Farbton ist identisch mit dem der laufenden 2020/21-Saison. Kann Manchester United damit in der kommenden Premier-League-Spielzeit um den Titel spielen?

(skysport.de)

