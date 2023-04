Annerl über die Entwicklung des Vereins: „Es nimmt konkrete Formen an“

via

via Sky Sport Austria

In der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt der TSV Hartberg den SCR Altach und geht mit einem 0:2 Rückstand in die Pause. Hartberg Präsidentin Brigitte Annerl ist trotz dessen positiv eingestimmt und glaubt an die Mannschaft.

In den vergangenen Wochen hat sich bei den Steirern viel getan. Die Entwicklung für Hartberg steht „an ganz erster Stelle“. Die Lizenz auf erster Instanz haben die Hartberger bekommen nun steht die Infrastruktur im Fokus. „Das sind Dinge die wir heute erledigen müssen damit wir es übermorgen haben. Wenn wir uns in der Bundesliga etablieren möchten, brauchen wir ein neues Stadion“, so die Präsidentin.