Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg blickt auf eine fordernde Europa-League-Ligaphase im anstehenden Herbst voraus. In einem ersten Statement spricht Coach Thomas Letsch vor allem von kniffligen Gegnern aus Topf 1.

„Ich denke, dass wir spannende und anspruchsvolle Gegner erwischt haben. Als besonders stark sehe ich Porto und Aston Villa, die für mich mit zu den Titelanwärtern zählen“, erwartet der Trainer vor allem mit den zwei nominellen EL-Titelfavoriten spannende Duelle.

„Reizvoll sind auch die beiden Duelle mit unseren Nachbarn aus Basel und Freiburg. Unser Ziel ist es, eine gute Ligaphase zu spielen und uns gegen jedes dieser Teams bestmöglich zu präsentieren“, erklärt Letsch zudem. Die weiteren Salzburger Gegner sind Olympique Lyon und der FC Bologna auswärts sowie Ferencvaros Budapest und die Go Ahead Eagles zuhause.

Bidstrup: „Absolut starke Gegner“ für Salzburg

Kapitän Mads Bidstrup steht indes vor seinem Europa-League-Debüt: „Wir haben für die Ligaphase absolut starke Gegner zugelost bekommen. Da ist einiges an Qualität dabei, und ich freue mich schon auf die Matches. Vor allem auswärts spielen wir gegen Teams, die uns alles abverlangen werden.“ Erfahrungen machte Salzburg bislang nur mit Basel, in der EL-Saison 2013/14 stoppten die Schweizer im Viertelfinale mit einem 2:1-Auswärtssieg in Salzburg den damaligen Erfolgslauf.

„Wir werden uns in den nächsten Wochen sehr genau und konzentriert auf den Bewerb vorbereiten, damit wir gut gerüstet in die Duelle gehen. Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß“, lässt Bidstrup wissen.

