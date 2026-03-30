Antonelli mischt Formel 1 vor langer Pause auf

Innerhalb von zwei Grand-Prix-Wochenenden hat Kimi Antonelli gleich einige Formel-1-Bestmarken aufgestellt. Mitte März in China war er zum jüngsten Pole-Position-Mann der WM-Geschichte geworden, hatte in Shanghai auch seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert. Nun in Suzuka wurde er durch seinen gleich folgenden zweiten Erfolg zum jüngsten WM-Führenden überhaupt. Doch die Top-Teams sind enger zusammengerückt und das wird in der folgenden fünfwöchigen Pause womöglich fortgesetzt.

Etwa McLaren hat wohl Lunte gerochen. Oscar Piastri schrieb als Zweiter heuer überhaupt erstmals in einem WM-Rennen an, nachdem er es in Melbourne und Shanghai abseits des China-Sprints auf keinen einzigen Rennkilometer gebracht hatte. Vor der mitentscheidenden Safety-Car-Phase nach rund 40 Prozent des Rennens hatte der Australier sogar als Sieganwärter gegolten. Danach aber war Antonelli vorne nicht mehr zu halten. „Schon einmal es bis zum Start gebracht zu haben, war für uns ganz gut“, meinte der WM-Dritte des Vorjahres spaßend.

Teamkollege und Weltmeister Lando Norris wurde Fünfter, was in Summe eine Motivationsspritze für den Rennstall von Teamchef Andrea Stella war. Vor dem Rennen hatte es aus der Box des Konstrukteur-Weltmeisters geheißen, dass Mercedes und Ferrari punkto Geschwindigkeit im Vorteil seien. Das wurde zumindest im Vergleich zu Ferrari widerlegt, auch wenn man bei der „Scuderia“ nicht unzufrieden war. Charles Leclerc verteidigte seinen dritten Platz gegen den mit Set-up-Problemen kämpfenden Australien-Sieger George Russell mit Bravour. Lewis Hamilton wurde Sechster.

Antonelli erster italienischer WM-Leader seit 2005

Russells diesmalige Schwierigkeiten mit dem Boliden und auch sein Pech mit dem Reifenwechsel unmittelbar vor der Safety-Car-Phase sind freilich zu berücksichtigen, wenn es um das Kräfteverhältnis im Feld und auch bei Mercedes intern geht. Der 28-jährige Brite hat zudem deutlich mehr Erfahrung als sein Teamkollege. Antonelli lernt aber schnell. „Ich habe einen großen Schritt gemacht. Erfahrung hilft sehr. Letztes Jahr musste ich einiges überstehen. Das hat mich mehr abgehärtet, als ich erwartet habe“, erklärte der erste italienische WM-Führende seit 2005.

„Zu früh, um über die Meisterschaft zu reden“ – die Siegerinterviews von Japan

Sein Renningenieur Peter Bonnington, einst lange an der Seite von Hamilton, sieht den Jungstar auf dem besten Weg zu weiteren Triumphen. „Einfach ein Naturtalent. Ich habe nie an Naturtalente geglaubt, aber er hat dieses gewisse Etwas, diese zusätzlichen paar Zehntelsekunden, die andere Fahrer suchen“, sagte Bonnington der BBC. Den Rekord als jüngster WM-Führender hält Antonelli nun mit 19 Jahren und 216 Tagen. Damit gelang ihm das fast drei Jahre früher als Hamilton als bisheriger Rekordhalter, der Brite war 2007 beim Spanien-Erfolg 22 Jahre und 126 Tage alt.

Zwei Siege eines Italieners nacheinander hatte die Formel 1 zuletzt 1953 erlebt, als Alberto Ascari zu seinem zweiten WM-Titel fuhr. „Ich bin sehr dankbar, dass uns das Team mit so einem Auto ausgestattet hat. Jetzt Kopf runter und weitermachen“, sagte der erste als Teenager zum WM-Leader gewordene Pilot. Neun Punkte liegt Antonelli in der WM nun vor Russell. Geht es nach der Statistik, holt einer der beiden den Titel. Denn immer, wenn die „Silberpfeile“ die ersten drei Rennen einer Saison gewonnen haben, ging der Fahrer-Titel in diesem Jahr an Mercedes.

Wolff will noch nicht über WM spekulieren

Für Teamchef Toto Wolff sind derartige Rechenspiele nach erst drei von 22 Grands Prix viel zu früh, besonders den im Alter von zehn Jahren unter Vertrag genommenen Antonelli betreffend. „Es ist klar, dass gerade für die italienischen Medien der WM-Titel für Antonelli zum Thema wird. Unser Job ist es, Kimi von diesem Rummel, so gut es geht, abzuschotten“, erklärte der Wiener. Wie schnell es gehen kann, erkannte Russell. Nach Sieg und Platz zwei sowie Sprint-Erfolg wurde er diesmal nur Vierter, wie in China lief weit nicht alles optimal für ihn. „Einfach frustrierend“, ließ er wissen.

Die nunmehrige Rennpause in Folge der Absagen von Bahrain und Saudi-Arabien wegen des Nahost-Krieges kommt Nachzügler-Teams besonders zugute, zu denen muss aktuell auch Red Bull Racing gezählt werden. Während Isack Hadjar als Zwölfter gar nicht punktete, wurde Max Verstappen Achter. Drei Zähler sind aber nicht der Anspruch des vierfachen Weltmeisters, speziell in Japan nach seinen vier Siegen in den vergangenen vier Jahren jeweils von der Pole Position aus. Dem Niederländer sagen die neuen Autos überhaupt nicht zu, er forderte vom Weltverband FIA Adaptionen.

In erster Linie muss aber wohl das Team nun trachten, durch eigene Upgrades Boden auf Mercedes, McLaren und Ferrari gutzumachen. Teamchef Laurent Mekies und Co. brachte das Japan-Wochenende diesbezüglich neue Anhaltspunkte. „Wir haben viel darüber gelernt, wo derzeit die Grenzen unseres Autos sind. Es ist nicht nur ein Bereich, der davon betroffen ist. Wir haben viel Arbeit vor uns und dafür ein paar Wochen Zeit“, meinte der Franzose. Sollte da ein Schritt gelingen, würde Verstappen ungeachtet der Basis-Regeln sicher wieder mehr Spaß hinter dem Steuer haben.

(APA) / Bild: Imago