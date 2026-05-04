„Antonelli schafft ein Meisterwerk“ – Die Pressestimmen zum Miami-GP

Das „Märchen“ von „Wunderkind“ Kimi Antonelli geht immer weiter – je nach Sichtweise ist der Teenager aber auch ein „Stolperstein“, ein „Wirbelsturm“ oder ein „Astronaut aus einer fernen Galaxie“.

Der 19-jährige Italiener gewinnt in Miami das dritte Formel-1-Rennen in Folge und wird nicht nur von den Medien in seiner Heimat mit Lob überhäuft. – Die Pressestimmen zum Großen Preis von Miami:

ENGLAND

The Guardian: „Die Unterschiede waren marginal, doch letztendlich war es die Gelassenheit eines Champions, die Kimi Antonelli beim Grand Prix von Miami zum Sieg verhalf. Der Teenager darf in den USA zwar noch keinen Alkohol kaufen, doch am Ende dieses packenden Rennens bis zur Zielflagge hatte sich der Italiener zweifellos einen Drink verdient.“

Daily Mail: „Kimi Antonelli erweist sich als mächtiger Stolperstein für die Hoffnungen seines Mercedes-Teamkollegen George Russell auf den Formel-1-Weltmeistertitel.“

The Times: „Kimi Antonelli beweist, dass er es wirklich drauf hat.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Kimi Antonelli ist nicht mehr nur die schöne Überraschung des Saisonstarts, er ist ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Kimi Antonelli erlebt ein Märchen. Ein 19-jähriger Junge erklimmt das Dach der Welt des Motorsports. In Miami schafft Antonelli ein Meisterwerk.“

Corriere dello Sport: „Kimi siegt am Ende eines wunderbaren Rennens mit tausend Überholmanövern. Antonelli ist die Gegenwart und die Zukunft der Formel 1. Er hält dem Druck von Norris stand wie ein Veteran.“

Tuttosport: „Antonelli bricht einen Rekord nach dem anderen.“

Corriere della Sera: „Antonelli ist immer mehr der wahre König der Formel 1. Er ist ein Wirbelsturm, der den Motorsport auf den Kopf stellt. Er ist ein Astronaut aus einer fernen Galaxie.“

La Stampa: „Antonelli ohne Grenzen: Niemand ist geeigneter als Kimi, die Formel 1 in die Zukunft zu führen. Kimi, halb Junge und halb Mann, schnell und unbekümmert ist perfekt, um eine neue Ära der Formel 1 zu begründen, jetzt, wo Hamilton fast am Ende seiner Karriere gelangt ist.“

SPANIEN

Mundo Deportivo: „Das Wunderkind rebelliert gegen den Formel-1-Champion in einem spannungsgeladenen Grand Prix von Miami.“

As: „Hattrick durch Antonelli in einem verrückten Rennen.“

Marca: „Kimi Antonelli ist nicht zu stoppen.“

(SID)

Bild: Imago