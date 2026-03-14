Antonelli sichert sich Premieren-Pole in China

Kimi Antonelli hat Geschichte geschrieben und Sebastian Vettel als jüngsten Pole-Setter der Formel 1 abgelöst.

Der Mercedes-Pilot drehte im Alter von 19 Jahren, sechs Monaten und 17 Tagen im Qualifying zum Großen Preis von China (am Sonntag um 8.00 Uhr MEZ live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X) die schnellste Runde und landete vor seinem Teamkollegen George Russell. Der Engländer Russell, der diese noch sehr junge Saison bislang dominiert hatte, konnte wegen technischer Probleme erst ganz spät eine Runde absolvieren.

Ferrari-Duo in Lauerstellung

Hinter Antonelli, der sich bereits in Miami 2025 eine Sprint-Pole gesichert hatte, und Russell fuhren Lewis Hamilton (England) und Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari auf die Plätze drei und vier. Der Italiener folgte damit auf Vettel: Der Heppenheimer war in Monza 2008 21 Jahre, zwei Monate und elf Tage alt.

Russell konnte erst ganz spät auf die Strecke, große Probleme beim Schalten hatten ihn gestoppt. Er setzte dann auf Sicherheit, statt ins Risiko zu gehen. Bislang hatte Russell in China in jeder Session vorne gelegen.

Ex-Weltmeister Max Verstappen belegte im Red Bull den enttäuschenden achten Platz. Hinter dem Niederländer folgte der Franzose Isack Hadjar im zweiten Red Bull.