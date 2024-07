Offenbar hat sich der Angreifer die Blessur im Länderspiel mit Guinea gegen Mosambik zugezogen. Die Schwarz-Gelben waren davon nach Aussage von Hans-Joachim Watzke überrascht. „Wir waren darüber nicht in Kenntnis. Wahrscheinlich hat er selbst gar nicht so registriert, was da passiert ist“, so der BVB-Boss gegenüber der Bild.