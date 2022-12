Argentinien baut positive Bilanz gegen Frankreich aus

Argentinien hat nach seinem Finaltriumph bei der Fußball-WM in Katar seine positive Bilanz gegen Frankreich ausgebaut.

Die „Albiceleste“ hat nun in 13 Duellen – vier bei Weltmeisterschaften sowie neun Testspiele – sieben Mal gewonnen. Drei Mal gab es ein Remis, drei Siege fuhren die Franzosen ein. In den vier WM-Partien gingen die Argentinier drei Mal als Sieger vom Platz. Einzig im Achtelfinale 2018 in Russland gewann Frankreich, in der Folge holten „Les Bleus“ den WM-Pokal.

Der Länderspiel-Vergleich Argentinien gegen Frankreich nach dem WM-Finale 2022 in Katar – 13 Spiele: 7 Siege Argentinien, 3 Siege Frankreich, 3 Unentschieden (Torverhältnis 18:14 – ohne Elfmeterschießen)

15. Juli 1930, WM-Vorrunde in Montevideo: Argentinien gewann 1:0

03. Juni 1965, Freundschaftsspiel in Paris: 0:0

08. Jänner 1971, Freundschaftsspiel in Buenos Aires: Frankreich gewann 4:3

13. Jänner 1971, Freundschaftsspiel in Mendoza (ARG): Argentinien gewann 2:0

25. Juni 1972, Freundschaftsspiel in Salvador (BRA): 0:0

18. Mai 1974, Freundschaftsspiel in Paris: Argentinien gewann 1:0

26. Juni 1977, Freundschaftsspiel in Buenos Aires: 0:0

06. Juni 1978, WM-Vorrunde in Buenos Aires: Argentinien gewann 2:1

26. März 1986, Freundschaftsspiel in Paris: Frankreich gewann 2:0

07. Februar 2007, Freundschaftsspiel in St. Denis: Argentinien gewann 1:0

11. Februar 2009, Freundschaftsspiel in Marseille: Argentinien gewann 2:0

30. Juni 2018, WM-Achtelfinale in Kasan: Frankreich gewann 4:3

18. Dezember 2022, WM-Finale in Lusail: Argentinien gewann 4:2 i.E. (3:3 n.V.)

(APA)/Bild: Imago