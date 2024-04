Armverletzung: Alcaraz verpasst auch Turnier in Barcelona

Der spanische Weltranglistendritte Carlos Alcaraz verpasst verletzungsbedingt auch das ATP-Turnier in Barcelona. Das gaben die Veranstalter am Sonntag bekannt. Der Wimbledonsieger, der in den vergangenen beiden Jahren in Katalonien triumphiert hatte, laboriert weiter an einer Unterarmverletzung. Alcaraz hatte deshalb bereits das Masters in Monte Carlo verpasst.

Der Spanier hatte zuletzt seinen zweiten Platz in der Weltrangliste an Miami- und Australian-Open-Sieger Jannik Sinner aus Italien verloren. Mitte März gewann Alcaraz das Masters in Indian Wells überzeugend.

Durch Alcaraz‘ Absage kommt es auch nicht zu einem möglichen Duell der spanischen Tennisgrößen mit Rafael Nadal. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger gibt in Barcelona sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Er trifft in seinem Auftaktmatch am Montag auf Flavio Cobolli aus Italien.

(APA) / Bild: Imago