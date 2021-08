via

via Sky Sport Austria

Rad-Profi Gregor Mühlberger wird nicht an der diesjährigen Spanien-Rad-Rundfahrt teilnehmen.

Der 27-Jährige hätte eigentlich im Aufgebot seines Teams Movistar stehen sollen, zog sich allerdings in der vergangenen Woche auf der vierten Etappe der Burgos-Rundfahrt einen Bruch der linken Elle zu. Damit muss der Olympia-Teilnehmer auf die Vuelta, die am Samstag in Burgos beginnt, verzichten.

(APA)/Bild: Imago