Marko Arnautovic wird bei Roter Stern Belgrad in Anlehnung an sein Geburtsjahr 1989 die Rückennummer 89 tragen. Österreichs Rekordnationalspieler könnte nach dem begeisterten Empfang, den er am Montag bei seiner Vertragsunterzeichnung in Belgrad erhalten hat, bereits am Samstag (20.00 Uhr) im Ligaspiel gegen OFK Belgrad für den serbischen Fußball-Serienmeister debütieren. Offiziell präsentiert werden soll der 36-jährige Wiener am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Arnautovic erhält für einen Zweijahresvertrag laut serbischen Medienberichten fünf Millionen Euro netto sowie weitere leistungsbezogene Boni. Der bestbezahlte Spieler der Clubgeschichte wurde von Roter Stern bei seiner Ankunft mit mehr als einem Dutzend Instagram-Postings gewürdigt. Eines davon zeigte ihn nachdenklich auf der nach Sinisa Mihajlovic benannten Tribüne im „Marakana“-Stadion in Belgrad, der Heimstätte des serbischen Rekordmeisters.

Mihajlovic hatte ihn 2021 als Trainer von Bologna nach einem von der Corona-Pandemie beeinträchtigten China-Engagement zurück nach Europa geholt. Der frühere serbische Mittelfeldstar, der mit Roter Stern 1991 den Europacup der Landesmeister als Vorgänger der Champions League gewonnen hatte, verstarb Ende 2022 an den Folgen einer akuten Leukämie. Für den ÖFB-Stürmer war er nicht nur ein Trainer, sondern auch ein enger Vertrauter. „Ich habe Sinisa versprochen, dass ich zu Roter Stern komme“, erklärte Arnautovic in dem Video. „Jetzt bin ich hier.“

Arnautovic auch in CL-Quali dabei

Die Anmeldung erfolgte am Montag zeitgerecht, damit Arnautovic im Zweitrunden-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation nächsten Dienstag (29. Juli) zu Hause gegen Lincoln Red Imps aus Gibraltar eingesetzt werden kann. Das Hinspiel am (heutigen) Dienstagabend absolvierte das Team von Trainer Vladan Milojevic noch ohne den Österreicher.

Die Dressen mit der Nummer 89 und dem Schriftzug von Hauptsponsor Gazprom auf der Brust waren am Montag bereits im Roter-Stern-Fanshop erhältlich. „Ich habe heute meinen Traum wahr gemacht“, verkündete Arnautovic, der in Wien als Sohn einer Österreicherin und eines Serben aufgewachsen ist. „Wir sehen uns am Samstag im Marakana.“ Ob der frühere Inter-Mailand-Angreifer gegen den Stadtrivalen OFK bereits eingesetzt wird, ist allerdings offen.

(APA)

