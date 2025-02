„Ein Meisterwerk“: Arnautovic nach Traumtreffer gefeiert

Marko Arnautovic hat Inter Mailand ins Halbfinale des italienischen Fußball-Cups geführt. Österreichs Rekordnationalspieler traf am Dienstagabend in der 39. Minute nach einem Eckball mit einem sehenswerten Volley aus rund 20 Metern ins Tor von Lazio Rom. Inter siegte am Ende 2:0. Angesprochen auf die Leistung von Arnautović meinte Coach Inzaghi, dass der Wiener ein Spieler sei, „der immer eine gute Leistung bringt“. Im Halbfinale treffen die Nerazzurri auf Stadtrivale Milan.

Inzaghi sparte nicht mit Lob für den 35-Jährigen. „Sein Tor war großartig: Ich bin über ihn und über all meine Jungs sehr stolz. So müssen wir jetzt auch im Halbfinale gegen AC Milan weitermachen“, erklärte der Trainer der Schwarz-Blauen. Der Torschütze selbst zeigte sich nach der Partie wenig beeindruckt von seiner möglichen Bewerbung für den Puskás-Award, den jährlichen FIFA-Preis für das am schönsten erzielte Tor: „Was für Inter wichtig ist, ist auch für mich wichtig. Das Wichtigste ist, das Spiel zu gewinnen, und wir sind sehr glücklich“, unterstrich der 121-fache Internationale mehr den Sieg der Mannschaft als seine individuelle Leistung.

Rotationsspieler Arnautovic, der in der Serie A kaum zum Einsatz kommt und auch in der aktuellen Champions-League-Saison eher sporadisch Spielzeit sammelte, zählt immerhin in der Coppa Italia zur Stammelf. Im zweiten Spiel in Folge stand der Angreifer in der Startformation und erzielte auch dieses Mal die 1:0-Führung für Inter. Ganz dem Zufall überlassen hatte Inzaghi den Volley-Treffer nicht. „Wir wussten, dass er sich an der Strafraumgrenze positionieren musste – er hat eine große Schusskraft“, so der 48-Jährige. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Arbeitstag für Arnautovic dann vorbei.

Medien loben Arnautovic