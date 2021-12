Arnautovic verliert mit Bologna bei Torino

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bologna von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic hat in der italienischen Fußballliga die zweite Niederlage hintereinander kassiert. Beim FC Torino unterlag das Team von Trainer Sinisa Mihajlovic am Sonntag mit 1:2 und droht, den Anschluss an die internationalen Startplätze zu verlieren.

Nach 0:2-Rückstand inklusive Eigentor von Bologna-Goalie Lukasz Skorupski (69.) machte es Riccardo Orsolini per Elfmeter im Finish (79.) noch einmal spannend, die Gäste blieben letztlich aber ohne Punkt. Arnautovic, der zuletzt angeschlagen gefehlt hatte, stand in der Startelf und wurde in der 76. Minute ausgetauscht.

(APA)

Artikelbild: Imago