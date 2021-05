Arnautovic wohl mit Bologna einig

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic steht wohl vor einem Wechsel zu Serie-A-Klub FC Bologna. Wie die Corriere dello Sport berichtet, hat der FC Bologna mit dem Bruder von Arnautovic ein Übereinkommen hinsichtlich eines Transfers getroffen.

Es wurde sowohl eine Einigung bezüglich der Anzahl der Einsätze wie auch über die Vertragsdauer erzielt. Fraglich sei laut des Blattes nur noch, ob Arnautovic das dritte Vertragsjahr in Bologna oder in Montreal verbringen wird. Der kanadische Verein gehört ebenfalls dem Eigentümer des FC Bologna. Laut der Corriere dello Sport soll Arnautovic in Bologna rund 2,7 Millionen Euro verdienen, exklusiver etwaiger Boni.

Marko Arnautovic bereitet sich aktuell mit dem ÖFB-Team in Bad Tatzmannsdorf auf die Fußball-Europameisterschaft vor. Der Angreifer laborierte zuletzt an Muskelproblemen.

Bild: GEPA