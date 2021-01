VIDEO-Highlights: Arsenal gelingt Revanche an den Saints

via

Arsenal blieb mit einem 3:1-Erfolg beim vom Steirer Ralph Hasenhüttl betreuten Mittelständler Southampton im neuen Jahr in der Liga ungeschlagen.

Der Schotte Stewart Armstrong (3.) brachte die Gastgeber zwar früh in Führung, die aber nur kurz hielt, ehe Nicolas Pepe (8.) zum Ausgleich traf. Die weiteren Tore der Gäste aus London erzielten Bukayo Saka (39.) und Alexandre Lacazette (72.), damit war die Revanche an den “Saints” für die 0:1-Niederlage am Samstag im FA-Cup perfekt.

