Arsenal gibt Titelkampf nicht auf – Danso trifft auf ManCity

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat am Dienstag betont, dass er das Titelrennen mit Arsenal in der englischen Premier League „nur über meine Leiche“ vorzeitig beenden werde. Der Coach liegt mit seinen „Gunners“ elf Zähler hinter Spitzenreiter Liverpool, hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto. Am Mittwoch könnten die Londoner gegen Nottingham Forest auf acht Punkte heranrücken. Gleichzeitig kämpft ÖFB-Spieler Kevin Danso mit Tottenham Hotspur gegen Manchester City.

Vor dem Spiel gegen Nottingham Forest gab sich Arteta noch nicht im Titelkampf geschlagen: „Rechnerisch ist es möglich. Du bist dabei, du musst jedes Spiel spielen. Wir werden nicht aufhören“, so der Spanier. Zudem sei es schon außergewöhnlich, dass sein Team „fünfmal über eine halbe Stunde mit einer roten Karte“ spielen musste und auch mit der „großen Anzahl an Ausfällen“ nicht im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt ist. Arsenal muss derzeit auf Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka und Takehiro Tomiyasu verletzungsbedingt verzichten. Dazu kommt die Sperre von Myles Lewis-Skelly.

Trotz des ausgedünnten Kaders zeigte sich Arteta zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, denn das zeige „die Belastbarkeit, die Ressourcen und den Ehrgeiz, den das Team hat“. Im Zuge dessen glaubt der ehemalige Mittelfeldspieler, dass Arsenal noch Chancen hat. „Die Realität ist, dass es so viele Spiele zu spielen gibt. Und man muss wieder an die Sache herangehen. Und wir haben das Niveau, die Beständigkeit und den Hunger, es wieder zu schaffen. Und genau das werden wir am Mittwoch tun“, meinte der 42-Jährige.

Danso mit Tottenham gegen City im Einsatz

Mit einer ähnlichen Motivation kann ÖFB-Verteidiger Danso in das Topspiel gegen Man City starten. Der Österreicher wechselte im Winter-Transferfenster in den Norden Londons und hat sich bereits als Stammkraft etabliert. In allen drei Liga-Partien stand der 26-Jährige von Beginn an auf dem Platz. Mit Manchester City, das Trainer Pep Guardiola langsam „wieder erkennt“, kommt allerdings geballte Offensiv-Kraft ins neue Tottenham Hotspur Stadium. Einzig und allein der Einsatz von Erling Haaland ist noch fraglich.

