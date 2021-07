59 Millionen Euro: Arsenal holt englischen Teamspieler

via

via Sky Sport Austria

Der FC Arsenal hat den englischen Fußball-Nationalspieler Ben White verpflichtet.

Der 23 Jahre alte Verteidiger kommt von Brighton und Hove Albion und erhält einen langfristigen Vertrag, wie der Premier-League-Club am Freitag mitteilte. Genaue Vertragsdetails wie die Laufzeit wurden nicht genannt, die Ablöse beträgt laut “Transfermarkt.de” 58,5 Millione Euro. Sein Debüt in der höchsten englischen Spielklasse gab White, der bei der EM nicht zum Einsatz kam, mit 18 Jahren in Brighton.

(APA)

Bild: Imago