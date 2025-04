Arsenal schon durch? Das waren die größten Comebacks der CL-Geschichte

Real Madrid steht unter Druck! Der Rekordsieger der UEFA Champions League verlor gestern Abend gegen den FC Arsenal mit 0:3 und steht damit vor dem Aus. Im Rückspiel am kommenden Mittwoch im Santiago Bernabeu muss ein Wunder her. Sky blickt zurück auf die größten Comebacks in der Geschichte der Königsklasse.

FC Kopenhagen – Linfield FC (0:3 / 4:0 n.V.)

1993/94: In der ersten Vorrunde der UEFA Champions League unterlag Kopenhagen den Nordiren im Hinspiel in Belfast mit 0:3. Im Rückspiel gelang den Dänen ein unglaubliches Comeback: Mittelfeldspieler Lars Højer Nielsen sorgte in der Nachspielzeit für die Verlängerung. In der 96. Minute erlöste Kim Mikkelsen den dänischen Rekordmeister und besiegelte das Weiterkommen. Eine Runde später war dann endgültig Schluss. Gegen den späteren Sieger der Königsklasse, den AC Milan, ging man insgesamt mit 0:7 unter.

Deportivo La Coruña – AC Milan (1:4 / 4:0)

Kaum zu glauben: Der heutige spanische Zweitligist war Anfang der 2000er Jahre ein regelmäßiger Champions-League-Teilnehmer. So gelang Deportivo im Jahr 2003/04 im Viertelfinale gegen den damaligen amtierenden Champions League-Sieger AC Milan das Unfassbare: Nach einer 1:4-Auswärtsniederlage im prestigeträchtigen San Siro drehten die Galicier gegen das Mailänder Star-Ensemble im Rückspiel vor heimischen Publikum auf. Noch in der ersten Halbzeit egalisierten die Spanier das Hinspielergebnis. In der 76. Minute sorgte Deportivo-Legende Fran für den 4:0-Endstand.

Am Ende scheiterte man im ersten und einzigen CL-Halbfinale der Vereinsgeschichte nur knapp an einer anderen Sensationsmannschaft: Champions-League-Überraschungssieger FC Porto mit Star-Trainer Jose Mourinho.

AS Rom – FC Barcelona (1:4 / 3:0)

Völlig überraschend erreichten die Römer in der Saison 2017/18 zum ersten Mal in der Champions-League-Ära das Halbfinale. Kaum vorstellbar, hatte man doch das Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona auswärts im Camp Nou mit 1:4 verloren. Im Rückspiel im Stadio Olimpico wollten die Katalanen nichts anbrennen lassen. Doch es kam ganz anders! Mit 3:0 schickten die Giallorossi Barça nach Hause. Kostas Manolas wurde in der 82. Minute zum gefeierten Helden. Der Verteidiger köpfte die Tür zum Halbfinale weit auf.

Im anschließenden Halbfinale zogen die Römer gegen Liverpool den Kürzeren. In einem regelrechten „Shootout“ setzten sich die Reds mit einem Gesamtscore von 7:6 durch.

Ein Jahr nach der Blamage in Rom, waren die Katalanen wieder an einem denkwürdigen K.o.-Duell beteiligt, erneut gab Barca einen sicher geglaubten Vorsprung aus der Hand. Liverpool im Hinspiel im Camp Nou noch chancenlos, gelang im Rückspiel das „Wunder von Anfield“! Angepeitscht von den Liverpool-Fans stellten die „Reds“ noch vor der Halbzeitpause auf 3:0. In der zweiten Halbzeit avancierten Trent Alexander-Arnold und Divock Origi zu den Helden des Abends. Den schnell ausgeführten Eckball von Alexander-Arnold nutzte Doppelpacker Origi zum 4:0-Endstand. Der Kommentar des englischen Kommentators fast schon legendär: „Corner taken quickly, Origiiii, Yesss!

Ein Gänsehaut-Moment, der die Mannschaft von Jürgen Klopp ins Finale beflügelte. Dort holte sich Liverpool gegen den Überraschungsfinalisten Tottenham erstmals seit 2004/05 wieder den Henkelpott.

FC Barcelona – Paris St. Germain (0:4 / 6:1)

Es war das Comeback aller Comebacks: Der 8. März 2017 ging als „La Remontada“ („Die Auferstehung“) in die Fußballgeschichtsbücher ein. In einem absurden Champions-League-Rückspiel kippte der FC Barcelona in der Nachspielzeit das sicher geglaubte Aus gegen Paris und konnte als erstes Team in der CL-Historie einen Vier-Tore-Rückstand aufholen.

Nachdem die Katalanen im Achtelfinal-Hinspiel im Parc de Princes mit 0:4 unter die Räder gekommen waren, rechnete im Rückspiel im heimischen Camp Nou niemand mehr mit ihnen. Doch es kam, wie es kommen musste: Innerhalb von drei Minuten sorgte Neymar mit einem Traumfreistoß (88. Minute) und per Elfmeter (90 + 1.) zum zwischenzeitlichen 4:1 bzw. 5:1 für Hoffnung bei den Fans der katalanischen Fußball-Großmacht. Nur noch ein Tor fehlte zum „Wunder“. In der fünften Minute der Nachspielzeit war es dann soweit: Barcelona schaffte das schier Unvorstellbare. Wieder war es Neymar, der den Ball in die Mitte chippte. Dort schlich sich Sergi Roberto an, warf sich in den Ball und hob ihn über Trapp hinweg ins Tor. Ekstase im Camp Nou – das Wunder war perfekt!

Im Viertelfinale gegen Juventus Turin konnte die Mannschaft nach der 0:3-Hinspielniederlage nicht an die „Remontada“ anknüpfen (0:0 im Rückspiel) und schied aus.

Real Madrid mit Chancen auf ein Comeback

Die Madrilenen haben am kommenden Mittwoch eine schwere Aufgabe vor der Brust, doch ganz abschreiben sollte man die Spanier nicht. Schon einmal konnte Real einen Drei-Tore-Rückstand aufholen. In der Champions-League-Saison 1974/75 (damals noch „Europapokal der Landesmeister“) schaltete der spanische Rekordmeister im Achtelfinale den englischen Traditionsverein Derby County aus. Nach einer 1:4-Niederlage im Hinspiel gewannen die Königlichen zu Hause nach Verlängerung mit 5:1. Damals unter anderem bei den „Galaktischen“: Paul Breitner und Günther Netzer.

Fotos: IMAGO