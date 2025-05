Arsenal sichert Vizemeisterschaft & CL-Platz

Der FC Arsenal hat sich den Einzug in die Champions League und gleichzeitig die Vizemeisterschaft in der englischen Premier League gesichert.

Die Gunners besiegten im heimischen Stadion den direkten Verfolger Newcastle United am Sonntagabend mit 1:0 (0:0). Hinter Meister Liverpool läuft Arsenal damit das dritte Mal in Serie auf Rang zwei in der höchsten englischen Fußballliga ein.

Rice erzielt Goldtor

Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der die Londoner ohne klare Torchancen geblieben waren, traf im zweiten Abschnitt Declan Rice (55.) zum verdienten Sieg. In der 76. Minute wurde Havertz für Bukayo Saka eingewechselt, der 25-Jährige war zuvor wegen einer Kniesehnenverletzung rund drei Monate ausgefallen. Havertz half, den Vorsprung über die Zeit zu bringen; Newcastle muss nach der Niederlage weiter um die Teilnahme an der Königsklasse zittern.

Überraschungsteam Nottingham Forest wahrte derweil seine Chance auf die Champions League. Die Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo siegte nach Toren von Morgan Gibbs-White (11.) und Nikola Milenkovic (61.) mit 2:1 (1:0) bei West Ham United, für die Hammers reichte es lediglich zum Anschlusstreffer in der Schlussphase durch Jarrod Bowen (86.).

In der Tabelle hält sich Nottingham damit einen Spieltag vor dem Saisonende auf Rang sieben, der Rückstand auf die Königsklassen-Plätze beträgt nur einen Punkt. Um sich im Saisonfinale am kommenden Wochenende tatsächlich noch unter die Top fünf schieben zu können, müsste Nottingham am kommenden Wochenende wohl Chelsea besiegen und auf Patzer der Konkurrenten Manchester City, Aston Villa oder Newcastle hoffen.

