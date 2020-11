Dank eines Elfmetertors von Pierre-Emerick Aubameyang in Folge eines plumpen Pogba-Fouls an Bellerin fährt Arsenal den ersten Sieg bei Manchester United seit 2006. Die “Red Devils” waren zu keinem Zeitpunkt wirklich im Spiel und verlieren am Ende verdient gegen ein Arsenal, dass sich zumindest in der taktischen Grundordnung überwiegend sortiert zeigte.

Mit nur sieben Punkten belegt United damit nun einen enttäuschenden 15. Tabellenplatz.

(SkySport.de)

Beitragsbild: Getty