Arsenal vs. Atletico Madrid morgen live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am morgigen Dienstag treffen im Halbfinalrückspiel der UEFA Champions League Arsenal und Atletico Madrid aufeinander – ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Manuela Zinsberger, ÖFB-Torfrau und Arsenal-Keeperin, ist vor Ort in London als Co-Kommentatorin im Einsatz

Die Sky Experten in der UEFA Champions League am Dienstag: Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft

Analyse-Experte Marko Stankovic bietet detaillierte Einblicke in die Taktiken und Spielzüge der Mannschaften

Heimat der UEFA Champions League: Sky zeigt in Österreich 185 Spiele inklusive dem Finale live

Mit Sky X das CL-Halbfinale live streamen!

In der UEFA Champions League steigen diese Woche die Rückspiele der Halbfinalbegegnungen. Der FC Arsenal und Atletico Madrid ermitteln am morgigen Dienstag den ersten Finalteilnehmer. Neben einem hochspannenden Semifinale dürfen sich die Zuseher:innen auch noch auf ein weiteres Highlight freuen: Manuela Zinsberger, die aktuell verletzte ÖFB-Torfrau und Arsenal-Keeperin, ist in London im Stadion und co-kommentiert das Duell gemeinsam mit Guido Friedrich live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die Sky Experten Andreas Herzog und Jan Age Fjörtoft sowie Co-Kommentatorin Manuela Zinsberger morgen beim Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atletico Madrid live & exklusiv bei Sky

Nach dem 1:1 im Hinspiel kommt es morgen im Emirates Stadium in London zum entscheidenden Duell zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid. Die Gunners gehen dank des Heimvorteils und einer Serie von 13 Partien ohne Niederlage in der Champions League als leichter Favorit in das Duell und möchten zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 2006 ins Finale einziehen. Atletico hat schon drei Endspielteilnahmen auf dem Konto, doch auch die Spanier konnten den Pokal noch nie in die Höhe stemmen. Für wen der Traum vom ersten Titelgewinn weiterlebt, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft ab 20:00 Uhr aus dem Studio. Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt die Fans mit fundierten Einblicken in die Spielzüge der beiden Spitzenteams. Manuela Zinsberger ist als Co-Kommentatorin in London im Einsatz.

Das Finale der UEFA Champions League am 30. Mai live bei Sky

Auch das Endspiel der UEFA Champions League wird live von Sky Sport Austria übertragen. Am Samstag, 30. Mai, treffen die letzten beiden verbliebenen Mannschaften der Königsklasse in Budapest aufeinander. Das Finale wird live auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das Halbfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

20:00 Uhr

FC Arsenal – Atletico Madrid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft

Co-Kommentatorin: Manuela Zinsberger

Kommentator: Guido Friedrich

Beitragsbild: Imago