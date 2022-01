Bahnt sich eine Überraschung an? Arsenal wirft Auge auf „Altstar“

via

Diego Costa zählte bei Atletico Madrid und dem FC Chelsea lange Zeit zu den Topstürmer, bevor er nach Brasilien zu Atletico Mineiro wechselte. Im Januar löste der 33-Jährige seinen Vertrag bei Mineiro „aus persönlichen Gründen“ auf und wäre nun wieder auf dem Markt. Bahnt sich eine Überraschung an?

Wie Spox und Goal berichten, haben sich die Gunners bei dem vereinslosen Stürmer erkundigt, ein offizielles Vertragsangebot gab es jedoch noch nicht.

Allerdings sind die Gunners nicht allein: Auch Corinthians Sao Paulo (Brasilian) und der FC Cadiz (Spanien) haben Interesse an Costa. In Europa machte sich Costa vor allem während seiner Zeit bei Atletico Madrid und beim FC Chelsea einen Namen: In 336 Pflichtspielen für die beiden Spitzenklubs erzielte er 141 Tore.

