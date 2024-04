AS Monaco nach Sieg im Schlager neuer Ligue-1-Zweiter

AS Monaco hat dank dem dritten Sieg in Folge in der französischen Fußball-Meisterschaft den Sprung auf Rang zwei geschafft. Das Team des Vorarlberger Trainers Adi Hütter bezwang im Schlager der 30. Ligue-1-Runde Stade Brest dank Toren von Denis Zakaria (40.) und Takumi Minamino (48.) auswärts mit 2:0 und zog um zwei Punkten am Neo-Dritten vorbei. Der Rückstand auf Tabellenführer Paris St. Germain konnte zumindest für wenige Stunden auf acht Punkte verkürzt werden.

In der Nachspielzeit wurden mit Ben Seghir und Wilfried Singo zwei Monaco-Spieler noch ausgeschlossen. Die Monegassen sind in der Liga mittlerweile sieben Partien ungeschlagen.

(APA)/Beitragsbild: Imago