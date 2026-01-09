Astner gewinnt Europacup-Riesentorlauf in Sestriere

Nina Astner hat zum vierten Mal in ihrer Ski-Karriere einen Europacup, der Liga unter dem Weltcup, gewonnen.

Die 25-jährige Tirolerin siegte am Freitag beim ersten von zwei Riesentorläufen in Sestriere mit Respektabstand. Die Schweizerin Dania Allenbach auf Platz zwei lag 0,54 Sek. zurück und war die Einzige, deren Rückstand unter einer Sekunde lag. Astner hatte vor Kurzem am Semmering mit Platz zwölf ihr bestes Weltcup-Resultat erreicht.

(APA) Foto: GEPA