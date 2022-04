Atletico Madrid nach Niederlage auf Mallorca wohl aus Meisterrennen

via

via Sky Sport Austria

Atletico Madrid hat sich wohl endgültig aus dem Rennen um den spanischen Fußball-Meistertitel genommen. Der Titelverteidiger musste sich am Samstag bei Abstiegskandidat Real Mallorca mit 0:1 geschlagen geben und ist sieben Runden vor Schluss weiterhin Tabellenvierter. Spitzenreiter Real Madrid könnte dem Stadtrivalen mit einem Sieg im Abendspiel gegen Getafe (21.00 Uhr) bereits um 15 Punkte enteilen.

Atletico, davor sechs Ligaspiele in Folge siegreich, war vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen Manchester City (live auf Sky Sport Austria) auf Mallorca nicht in Bestbesetzung angetreten.

(APA) / Bild: Imago