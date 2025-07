ATP Båstad: Filip Misolic gegen Elmer Møller JETZT LIVE bei Sky

Aufgrund des Regens am gestrigen Tag startet Filip Misolic erst heute um 11:00 Uhr in das ATP-250-Tennisturnier in Båstad. In der ersten Runde fordert der 23-Jährige den Dänen Elmer Møller. Fans können die Begegnungen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen (Streame live mit Sky X!).

Für den 23-Jährigen ist es das erste Duell mit der Nummer 102 der Weltrangliste. Sollte der gebürtige Steirer seine Erstrundenpartie gewinnen, trifft er in Runde zwei auf den portugiesischen Titelverteidiger Nuno Borges.

Weltklasse-Tennis bei Sky Sport

Sky Sport überträgt fast täglich Weltklasse-Tennis live, 2025 insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Matches von fast allen Turnieren der ATP Tour und der WTA Tour. Fester Bestandteil sind dabei die ATP Finals und die WTA Finals, alle ATP 1000 Turniere sowie die meisten ATP 500 und ATP 250 Turniere.

Foto: GEPA