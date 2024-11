ATP-Challenger-Tour: Ex-Fußballer Forlan gibt Profi-Debüt

Diego Forlan, Fußball-Legende aus Uruguay, hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sein Debüt als Tennisprofi gegeben. Der 112-fache Nationalspieler musste sich an der Seite von Boris Arias in zwei Sätzen mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben.

Diego Forlan, der in seiner aktiven Fußballerkarriere in 700 Pflichtspielen 273 Tore erzielte und 2010 mit dem Goldenen Ball zum besten Spieler der WM gewählt wurde, hat sich nun auch in seiner zweiten Leidenschaft einen Traum erfüllt. Der 45-Jährige schlug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beim ATP-Challenger-Turnier in Montevideo im Doppel auf. Diego Forlan konnte zwar erwartungsgemäß nicht gewinnen, zeigte aber mit einigen guten Aktionen, dass er Tennis spielen kann.

Forlan magic touch, just like the World Cup 2010 🇺🇾 😉 #ATPChallenger | @DiegoForlan7 pic.twitter.com/LivsUEV8XK — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 14, 2024

Ob der ehemalige Fußballstar, der 2019 endgültig seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, in Zukunft noch einmal im Tennis an den Start gehen wird, ist derzeit noch offen. Aufgrund des hohen Aufwands und des großen Ehrgeizes Forlans ist dies jedoch wahrscheinlich.

(Red.)/Beitragsbild: Imago