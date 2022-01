ATP Cup: Deutschland verliert Auftaktduell mit Großbritannien

via

via Sky Sport Austria

Die deutschen Tennis-Männer um Olympiasieger Alexander Zverev sind mit einer Niederlage in den ATP Cup gestartet. Im entscheidenden Doppel gegen die Briten unterlagen Zverev und Kevin Krawietz am Sonntag in Sydney 3:6,4:6 gegen Jamie Murray/Daniel Evans. Damit endete das Auftaktduell mit 1:2.

Die USA setzte sich klar mit 3:0 gegen Kanada durch, in einem umkämpften Duell gewann Russland mit 2:1 gegen Frankreich, Italien unterlag Australien 1:2.

Bei Deutschland unterlag zum Auftakt Jan-Lennard Struff mit 1:6,2:6 gegen Evans, Zverev glich mit einem 7:6(2),6:1 gegen den Weltranglisten-Zwölften Cameron Norrie aus, doch im Doppel waren die Briten stärker. Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew unterlag bei Russland überraschend Ugo Humbert 7:6(5),5:7,6:7 (2), an der Seite von Roman Safiullin, der sein Einzel gewann, sorgte Medwedew im Doppel aber für das bessere Ende. Italien war trotz der Top-Ten-Spieler Matteo Berrettini (Niederlage gegen Alex de Minaur) und Jannik Sinner (Sieg gegen Max Purcell) nicht stark genug gegen den Gastgeber.

(APA) / Bild: Imago