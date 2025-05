ATP Genf: Sebastian Ofner gegen Karen Khachanov live & exklusiv bei Sky

Ofner trifft morgen im zweiten Spiel nicht vor 13:30 Uhr auf den auf Nummer vier gesetzten Khachanov – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Guido Friedrich kommentiert das Match

Sebastian Ofners Erfolgslauf geht in Genf weiter! Im Achtelfinal-Spiel kämpfte sich Österreichs Nummer 1 gegen den Portugiesen Nuno Borges in zwei knappen Sätzen in die nächste Runde.

Dort wartet der an Nummer vier gesetzte Karen Khachanov auf den Steirer. Ob der Einzug ins Halbfinale gelingt, ist am morgigen Donnerstag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Guido Friedrich kommentiert das Match.

Bild: GEPA