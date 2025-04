ATP Masters Madrid: Sebastian Ofner gegen Brandon Nakashima am Freitag live & exklusiv bei Sky

Das Duell gegen den US-Amerikaner morgen im vierten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky überträgt die ATP Finals, alle ATP 1000 Turniere sowie die meisten ATP 500 und ATP 250 Turniere live

Streame die ATP-Tour mit Sky X

Sebastian Ofner feiert ein erfolgreiches Comeback auf der großen Tennisbühne. In zwei Sätzen bezwang der Steirer in seinem Auftaktspiel den Qualifikanten Hugo Gaston. Im zweiten Match des ATP 1000 Turniers von Madrid geht es gegen den 23-jährigen Brandon Nakashima. Ob Ofner erneut triumphiert, ist am morgigen Freitag im vierten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Weltklasse-Tennis bei Sky Sport

Sky Sport überträgt fast täglich Weltklasse-Tennis live, 2025 insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Matches von fast allen Turnieren der ATP Tour und der WTA Tour. Fester Bestandteil sind dabei die ATP Finals und die WTA Finals, alle ATP 1000 Turniere sowie die meisten ATP 500 und ATP 250 Turniere.

Bild: Imago