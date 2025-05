ATP-Masters Rom: Ofner vs. Baena am morgigen Donnerstag live auf Sky Sport Austria

Sebastian Ofner trifft am morgigen Donnerstag beim ATP-Masters in Rom in der ersten Runde auf Carballes Baena (ESP). Im Head-to-Head steht es 1:0 für den 32-jährigen Spanier. Die Partie ist als viertes Match nach 11:00 Uhr (live auf Sky Sport Austria 1 & 5 – mit Sky X das Match live streamen) auf Court 14 angesetzt.

Der Österreicher hatte sich über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt. Sollte sich der Steirer gegen Baena durchsetzen, trifft er in der zweiten Runde auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Das ATP Masters in Rom live & exklusiv auf Sky – streame mit Sky X!

Beitragsbild: Imago