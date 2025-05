ATP-Masters Rom: Ofner vs. Tiafoe am Samstag im LIVESTREAM

Sebastian Ofner steht in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers in Rom. Der Steirer profitierte zum Auftakt vom verletzungsbedingten Ausstieg des Spaniers Roberto Carballés Baena. Nun wartet am Samstag mit dem US-Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 16) ein echter Gradmesser.

Gegen den 26-jährigen Tiafoe hat Ofner bislang einmal gespielt – bei den US Open 2023 zog er in drei Sätzen den Kürzeren. Das Sandplatzturnier in der italienischen Hauptstadt ist mit 8,055 Millionen Euro dotiert. Sky überträgt das Match morgen im Livestream.

Das Match ist für morgen um 11:00 Uhr auf dem Pietrangeli-Platz angesetzt – kommentiert wird die Partie von Labinot Spahiu.

Foto: GEPA