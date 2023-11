Thiem in erster Metz-Runde gegen Qualifikanten

Tennisprofi Dominic Thiem bekommt es beim ATP250er-Turnier in Metz in der ersten Runde mit einem Qualifikanten zu tun.

Gewinnt der Niederösterreicher, würde im Achtelfinale der Franzose Ugo Humbert warten. Durch seinen Erstrundenerfolg diese Woche in Paris, wo er anschließend an Holger Rune scheiterte, hat sich Thiem wieder zurück in die Top 100 der Weltrangliste gespielt.

Damit hat er einen Hauptfeldstartplatz bei den Australian Open im Jänner so gut wie fix in der Tasche.

