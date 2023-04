ATP München: Das Achtelfinale mit Dominic Thiem live bei Sky Sport Austria

Das Achtelfinalduell von Dominic Thiem gegen Marc-Andrea Hüsler am morgigen Donnerstag nicht vor 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle Spiele des österreichischen Tennis-Stars live bei Sky Sport Austria

Sky berichtet täglich mit einer Konferenz live aus München & vom ATP 500 Turnier in Barcelona

Streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass!

– Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP 250 Turniers in München morgen auf den Schweizer Marc-Andrea Hüsler! Der Lichtenwörther zog nach Aufgabe seines Erstrundengegners Constant Lestienne in die zweite Runde ein und steht nun vor seinem ersten Duell mit der Schweizer Nummer 63 der Welt, der sich in seiner Auftaktpartie gegen Kyle Edmund durchsetzte. Kann Dominic Thiem gegen den an Position acht gesetzten Hüsler gewinnen und ins Viertelfinale in München einziehen? Die Antwort gibt es am morgigen Donnerstag nicht vor 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

Bild: Imago