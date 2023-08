ATP Next Gen Finals bis 2027 in Saudi-Arabien

Die ATP Tour veranstaltet noch heuer erstmals ein Turnier in Saudi-Arabien, und zwar gleich mit den Next Gen Finals. Das Finalturnier für die besten U21-Spieler des Jahres wird von 2023 bis 2027 in Jeddah ausgerichtet, wie die ATP am Donnerstag verlautbarte.

Das Turnier wurde seit seiner Einführung im Jahr 2017 in Mailand ausgetragen. Nun wird auch das jährliche Preisgeld erhöht, von 1,4 (1,30 Mio. Euro) auf 2,0 Mio. Dollar (1,85 Mio. Euro) pro Jahr.

(APA) / Bild: Imago