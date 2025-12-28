Aubameyang-Tor zu wenig: Gabun vor Aus im Afrika-Cup

Nach der Auftaktniederlage gegen Mitfavorit Kamerun hat Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang (36) mit Gabun den nächsten Dämpfer kassiert.

Im zweiten Gruppenspiel beim Afrika-Cup in Marokko verloren die Gabuner gegen den Weltranglisten-102. aus Mosambik nach einer enttäuschenden Leistung mit 2:3 (1:2). Mosambik feierte seinen ersten Erfolg in der Turniergeschichte.

Aubameyangs zwischenzeitlicher Anschlusstreffer war zu wenig. Der ehemalige Dortmunder erzielte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Abstauber das 1:2 (45.+5), außerdem traf Alex Moucketou-Moussounda (76.) für Gabun. Für den leichten Außenseiter Mosambik waren Faisal Bangal aus der vierten italienischen Liga (37.) sowie die beiden Portugal-Legionäre Geny Catamo (42./Foulelfmeter) und Diogo Calila (52.) erfolgreich.

Mosambik hatte bei den bisherigen fünf Teilnahmen am Afrika-Cup noch keinen Sieg eingefahren. Auch zum Auftakt in diesem Jahr unterlagen die „Mambas“ mit 0:1 gegen Titelverteidiger Elfenbeinküste. Im 17. Anlauf gelang nun der Premierensieg – der Achtelfinaleinzug scheint nun realistisch.

(SID).

Beitragsbild: Imago.