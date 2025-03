Auböck wechselt nach Auszeit in die USA

Felix Auböck hat seinen Akku wieder aufgeladen und die Vorbereitungen auf die kommende Schwimm-Saison aufgenommen. Nach seiner Auszeit im Anschluss an die Olympischen Spiele in Paris ist der Niederösterreicher Ende Jänner in England wieder ins Training eingestiegen. Die nächste Phase absolviert der Europameister 2024 und Kurzbahn-Weltmeister 2021 über 400 m Kraul in den USA.

Auböck hat die Zeit abseits des Leistungssports genossen. Er hat in den vergangenen Monaten sein Studium der Politikwissenschaften in Loughborough in der Nähe von Nottingham vorangetrieben und will noch heuer mit dem Doktortitel abschließen. Parallel arbeitet er an seinem Comeback. „Mein Körper war einfach nur müde, und damit natürlich auch der Geist. Diese Pause nach über zehn Jahren Wettkampf, mit den vielen Reisen und parallelem Studium, war dringend notwendig, um meine Akkus wieder aufzuladen. Jetzt ist die Energie zurück, um auch im Becken wieder alles geben zu können. Darauf freue ich mich sehr“, erklärte Auböck.

Ein genaues Programm für den Einstieg hat er noch nicht, mit der WM im August in Singapur steht sein Saisonhöhepunkt aber schon fest. Dort will er über 200 m und 400 m ins Semifinale, dafür trainiert er künftig in den USA. Auböck zieht mit seiner Freundin zusammen, die in Übersee auch als Trainerin arbeitet. „Die Voraussetzungen sind perfekt für mich. Ich kann mich einer Trainingsgruppe anschließen“, sagte der 28-Jährige.

