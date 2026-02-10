Auch Curry verpasst Allstar-Game der NBA

Auch Stephen Curry fehlt am kommenden Wochenende beim Allstar-Game der NBA in Inglewood/Kalifornien. Grund sind anhaltende Probleme im rechten Knie. Dies verkündete Steve Kerr, Trainer der Golden State Warriors, am Montagabend am Rande des Spiels bei den Memphis Grizzlies (113:114)

Zuvor hatte bereits MVP Shai Gilgeous-Alexander von Champion Oklahoma City Thunder seine Teilnahme absagen müssen.

„Es geht darum, während des Prozess zu lernen, was in der Reha funktioniert“, sagte Curry dem Sender ESPN: „Weil es immer noch schmerzt. Du musst versuchen, alle Entzündungen und Schmerzen loszuwerden. Es ist etwas, das wir noch überwachen und kontrollieren müssen. Wenn ich zu früh zurückkomme, könnte es wieder aufflammen.“

Curry hatte sich vor zwei Wochen während eines Einzeltrainings verletzt. Seitdem hat der viermalige Champion mit einem patellofemoralen Schmerzsyndrom, auch als „Läuferknie“ bekannt, zu kämpfen und verpasste bereits mehrere Partien.

Der Kanadier Gilgeous-Alexander fehlt beim Schaulaufen der Stars wegen einer Bauchmuskelverletzung und wird in der Weltauswahl durch den türkischen Nationalspieler Alperen Sengün ersetzt. Wer für Curry in den Kader rückt, ist bisher noch nicht bekannt.

(SID) / Artikelbild: Imago