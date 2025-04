Auch Djokovic verliert Auftaktmatch in Monte Carlo

Tennisstar Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Monte Carlo wie Alexander Zverev gleich an der ersten Hürde gescheitert – und muss weiter auf seinen 100. Tour-Titel warten. Der Serbe verlor sein Auftaktmatch im Fürstentum nach einem Freilos in der ersten Runde mit 3:6, 4:6 gegen den Chilenen Alejandro Tabilo.

„Einfach schrecklich. Ein schreckliches Gefühl, so zu spielen, und es tut mir leid für all die Leute, die das mit ansehen müssen“, sagte Djokovic: „Ich hatte keine hohen Erwartungen, wirklich nicht. Ich wusste, dass ich einen harten Gegner haben werde und dass ich wahrscheinlich ziemlich schlecht spielen werde. Aber dass es so schlecht wird, habe ich nicht erwartet.“

Djokovic fand dabei zu keinem Zeitpunkt zu seinem Spiel. Der Grand-Slam-Rekordsieger wehrte zwar einen Matchball ab, nach 87 Minuten leistete sich der 37-Jährige aber den entscheidenden Fehler und musste sich damit wie schon im Vorjahr in Rom Tabilo geschlagen geben. Beim Masters in Miami hatte Djokovic zuletzt das Finale überraschend gegen den tschechischen Teenager Jakub Mensik verloren.

Djokovic hat über Startverzicht nachgedacht

Aufgrund einer Augeninfektion, die ihn schon in Florida behindert hatte, und einer Virus-Erkrankung hatte er sogar über einen Startverzicht in Monte Carlo nachgedacht. Die Probleme mit dem Auge hätten sich aber rechtzeitig „beruhigt“, wie Djokovic im Vorfeld erklärte.

Im Fürstentum sollte es für den Ausnahmespieler eigentlich darum gehen, „so viele Matches wie möglich zu sammeln“, um eine Entwicklung bis zum Ende der Sandplatzsaison in Gang zu setzen. Dann steigen die French Open (25. Mai bis 8. Juni), das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison. Djokovic hat seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris kein Turnier mehr gewonnen.

Am Vortag hatte Deutschlands Starspieler Zverev ebenfalls eine weitere Enttäuschung erlebt und sein Auftaktmatch gegen den früheren Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini verloren.

(SID) Foto: Imago