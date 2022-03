Auch ohne erkranktes Trainerteam: Gmunden holen vierten Sieg in Folge

via

via Sky Sport Austria

Die Swans Gmunden haben auch ohne ihr gesamtes Trainerteam den vierten Sieg in Folge in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) eingefahren. Die Oberösterreicher festigten mit einem 78:68 (41:34) zu Hause gegen den UBSC Graz Platz zwei in der Platzierungsrunde der sechs Topteams. Sie wurden dabei von Nachwuchscoach Cosmin Blägoi betreut.

Cheftrainer Anton Mirolybov befindet sich laut Vorstandsmitglied Harald Stelzer wegen seiner im Sommer diagnostizierten Darmkrebserkrankung seit Donnerstag im Spital, Assistent Aleksi Koskinen fehlte wie drei Spieler wegen einer Corona-Infektion. Die Swans sind trotz aller Personalprobleme weiter der einzige echte Verfolger von BC Vienna. Bei einem Spiel mehr fehlen dem Titelverteidiger zwei Siege auf den Spitzenreiter.

(APA) / Bild: GEPA